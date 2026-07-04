04 – Journée en alpage dans la Vallée de la Blanche, Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04), Auzet
mardi 11 août 2026 · Journée en alpage - Parking Col du Fanget, Auzet (04) · Auzet
Informations pratiques
04 – Journée en alpage dans la Vallée de la Blanche Mardi 11 août, 08h45 Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04) Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T08:45:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T08:45:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00
2 possibilités de départs :
- Rendez-vous à 8h45 au parking du Col du Fanget pour 1h30 de marche jusqu’à la cabane
OU
- Rendez-vous à 9h45 au parking du Col du Fanget pour 10min de voiture sur piste de montagne carrossable puis 30min de marche jusqu’à la cabane
Programme :
- RENCONTRE avec les éleveurs et les vachers
- DÉCOUVERTE du troupeau de vaches. Découvrez la vie en alpage et ses enjeux
- INTERVENTION de Natura 2000 puis du CERPAM autour du pastoralisme et des multi-usages en zones de montagne
- DÉGUSTATION de viande bovine offerte par Interbev et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture
Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull. Interdit aux chiens.
Localisation GPS du point de rdv : 44.32833, 6.327105 – Itinéraire et parking fléchés
Informations et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19
Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04) 44.32833, 6.327105 Auzet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]
Le Groupement Pastoral des Marmottes vous invite à découvrir son troupeau de vaches. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du vacher.
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