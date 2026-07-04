04 – Journée en alpage dans la Vallée de la Blanche, Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04), Auzet

Informations pratiques

04 – Journée en alpage dans la Vallée de la Blanche Mardi 11 août, 08h45 Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04) Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T08:45:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T08:45:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00

2 possibilités de départs :

Rendez-vous à 8h45 au parking du Col du Fanget pour 1h30 de marche jusqu’à la cabane

OU

Rendez-vous à 9h45 au parking du Col du Fanget pour 10min de voiture sur piste de montagne carrossable puis 30min de marche jusqu’à la cabane

Programme :

RENCONTRE avec les éleveurs et les vachers

DÉCOUVERTE du troupeau de vaches. Découvrez la vie en alpage et ses enjeux

INTERVENTION de Natura 2000 puis du CERPAM autour du pastoralisme et des multi-usages en zones de montagne

DÉGUSTATION de viande bovine offerte par Interbev et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture

Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull. Interdit aux chiens.

Localisation GPS du point de rdv : 44.32833, 6.327105 – Itinéraire et parking fléchés

Informations et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19

Journée en alpage – Parking Col du Fanget, Auzet (04) 44.32833, 6.327105 Auzet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]

Le Groupement Pastoral des Marmottes vous invite à découvrir son troupeau de vaches. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du vacher.

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