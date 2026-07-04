04 – Journée en alpage dans la vallée de l’Ubaye, Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04), Jausiers

Informations pratiques

04 – Journée en alpage dans la vallée de l’Ubaye Mardi 28 juillet, 09h00 Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04) Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T13:00:00+02:00

Rendez-vous à 9h sur le parking du restaurant Halte 2000, route de Restefond à Jausiers

Programme :

Marche d’1h jusqu’à l’alpage du Groupement Pastoral de la Séa

Rencontre et discussion avec les éleveurs et le berger, découvrez la vie en alpage et ses enjeux

Intervention de Natura 2000 puis du CERPAM autour du pastoralisme et du multi-usages des zones de montagne

Dégustation de viande d’agneau de Sisteron offerte par la Frose et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture

Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull et d’un pique-nique si vous souhaitez manger sur place. Interdit aux chiens.

Difficulté de la marche : Moyenne

Localisation GPS du point de rdv : 44.36781, 6.785925 – Itinéraire et parking fléchés

Information et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19

Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04) 44.36781, 6.785925 Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 57 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]

Le Groupement Pastoral de la Séa vous invite à découvrir son troupeau de brebis. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger.

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