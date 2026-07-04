04 – Journée en alpage dans la vallée de l’Ubaye, Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04), Jausiers
mardi 28 juillet 2026 · Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04) · Jausiers
Informations pratiques
04 – Journée en alpage dans la vallée de l’Ubaye Mardi 28 juillet, 09h00 Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04) Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T13:00:00+02:00
Rendez-vous à 9h sur le parking du restaurant Halte 2000, route de Restefond à Jausiers
Programme :
- Marche d’1h jusqu’à l’alpage du Groupement Pastoral de la Séa
- Rencontre et discussion avec les éleveurs et le berger, découvrez la vie en alpage et ses enjeux
- Intervention de Natura 2000 puis du CERPAM autour du pastoralisme et du multi-usages des zones de montagne
- Dégustation de viande d’agneau de Sisteron offerte par la Frose et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture
Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull et d’un pique-nique si vous souhaitez manger sur place. Interdit aux chiens.
Difficulté de la marche : Moyenne
Localisation GPS du point de rdv : 44.36781, 6.785925 – Itinéraire et parking fléchés
Information et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19
Parking du restaurant Halte 2000, Route du Col de Restefond, Jausiers (04) 44.36781, 6.785925 Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 57 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]
Le Groupement Pastoral de la Séa vous invite à découvrir son troupeau de brebis. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger.
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