04 – Rendez-vous technique au champ : céréales à pailles et lavandin, GAEC des Fabres, Montagnac-Montpezat, Roumoules (04), Roumoules

04 – Rendez-vous technique au champ : céréales à pailles et lavandin Jeudi 4 juin, 09h00 GAEC des Fabres, Montagnac-Montpezat, Roumoules (04) Alpes-de-Haute-Provence

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Programme

8h30 : Accueil Café

9h00 : Début visite

Économie :

– Comment optimiser la rentabilité des grandes cultures sur le Plateau dans le contexte actuel ?

– Quels assolements pour la prochaine campagne compte tenu du contexte ?

Conduite des céréales à paille :

– Blé dur : quels choix variétaux adaptés ? quelles nouveautés ? Visite d’une plateforme variétale.

– Blé tendre : visite des essais variétaux et présentation de la filière Lou Pan d’Ici.

– Fertilisation azotée des blés : adaptation aux aléas climatiques et pilotage du dernier apport. Visite des essais.

Mieux valoriser son sol pour réussir ses cultures :

– Atelier avec fosse pédologique

– Comment calculer son réservoir utile ?

– Quelles pratiques pour mieux retenir l’eau dans les sols ?

– Couverts végétaux en lavandins : quand les détruire pour en profiter au mieux ?

L’irrigation, une nouvelle opportunité pour mon exploitation :

– Actualités sur le développement de l’irrigation sur le plateau.

– Comment déployer et rentabiliser mon irrigation ?

Matinée gratuite et buffet – Inscription obligatoire

Evènement organisé par

Arvalis, la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence, le CRIEPPAM, Duransia, les Etablissements Garcin Frères, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Société du Canal de Provence, le Parc Naturel Régional du Verdon

Pour tout renseignement complémentaire : e.veyrencsantini@arvalis.fr

GAEC des Fabres, Montagnac-Montpezat, Roumoules (04) 43.794433, 6.164271 Roumoules 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/rendez-vous-technique-cereales-a-paille-montagnac-04062026 »}] [{« link »: « mailto:e.veyrencsantini@arvalis.fr »}]

Arvalis, la Chambre d’agriculture, le CRIEPPAM, Duransia, les Etablissements Garcin Frères, l’Agence de l’Eau RMC, la Société du Canal de Provence et le Parc Naturel Régional du Verdon vous invitent.