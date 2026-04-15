04 – Tournées de plaine – Fertilisation azotée, GAEC Paul, La Bastide neuve, 04270 Bras d’Asse (04), Bras-d’Asse

04 – Tournées de plaine – Fertilisation azotée Mercredi 15 avril, 09h00 GAEC Paul, La Bastide neuve, 04270 Bras d’Asse (04) Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Matinée technique du projet RÉSILDUR

9h : Parcelle de blé dur au GAEC Paul

10h : Parcelle à la SCEA des Corriols (Guy Subes)

11h30 : Visite sur la station d’ARVALIS à Gréoux les Bains

Visite des essais

Échanges producteurs

Conseils techniques

GAEC Paul, La Bastide neuve, 04270 Bras d’Asse (04) D108, 04270 Bras d’Asse Bras-d’Asse 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « sparent@ahp.chambagri.fr »}]

Optimiser le dernier apport pour concilier rendement, qualité et économie