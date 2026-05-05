05 – « Marchés des Producteurs de Pays » de Pont du Fossé, Pont du fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas (05), Saint-Jean-Saint-Nicolas

05 – « Marchés des Producteurs de Pays » de Pont du Fossé 7 juillet – 25 août, les mardis Pont du fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T16:00:00+02:00 – 2026-08-25T21:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, en partenariat avec la commune d’accueil, organise des « Marchés des Producteurs de Pays ».

Composés uniquement de producteurs agricoles haut-alpins, et sans revendeurs, ces marchés valorisent pleinement la diversité et la qualité de nos terroirs en ne proposant que des produits locaux issus de productions fermières.

Les producteurs vous invitent ainsi à les rejoindre sur ces marchés !

Pont du fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) Pont du Fossé Saint-Jean-Saint-Nicolas 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir les agriculteurs haut-alpins et leurs produits fermiers