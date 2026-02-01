Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Pont du Simoust 05600 Guillestre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Pour toi amateur d'eaux vive, rafteur chevronné, voici un beau parcours pour te mettre en biceps,de Classe II / III , large et agréable: des magnifiques gorges dominées par la place forte de Mont-Dauphin et la formation rocheuse de la Main du Titan!