Volant des Alpes Gymnases COSEC et Galland Gap

Gap

Volant des Alpes

Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de badminton accueillant des joueurs de très bon niveau

Samedi simples et doubles mixtes

Dimanche doubles hommes et doubles dames

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Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur badagap05@gmail.com

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English :

Badminton tournament featuring top-class players

Saturday: mixed singles and doubles

Sunday: men’s and women’s doubles

L’événement Volant des Alpes Gap a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Gap