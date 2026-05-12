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Volant des Alpes Gymnases COSEC et Galland Gap

Volant des Alpes Gymnases COSEC et Galland Gap samedi 13 juin 2026.

Lieu : Gymnases COSEC et Galland

Adresse : 8 avenue de Traunstein

Ville : 05000 Gap

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Gap

Volant des Alpes

Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi de badminton accueillant des joueurs de très bon niveau
Samedi simples et doubles mixtes
Dimanche doubles hommes et doubles dames
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Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   badagap05@gmail.com

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English :

Badminton tournament featuring top-class players
Saturday: mixed singles and doubles
Sunday: men’s and women’s doubles

L’événement Volant des Alpes Gap a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Gap

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