Volant des Alpes Gymnases COSEC et Galland Gap
Volant des Alpes Gymnases COSEC et Galland Gap samedi 13 juin 2026.
Gap
Volant des Alpes
Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de badminton accueillant des joueurs de très bon niveau
Samedi simples et doubles mixtes
Dimanche doubles hommes et doubles dames
.
Gymnases COSEC et Galland 8 avenue de Traunstein Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur badagap05@gmail.com
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English :
Badminton tournament featuring top-class players
Saturday: mixed singles and doubles
Sunday: men’s and women’s doubles
L’événement Volant des Alpes Gap a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Gap
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