« La photographie, miroir des Écrins : deux siècles d’images et d’histoires », Sabatier Olivier, Gap

« La photographie, miroir des Écrins :

deux siècles d’images et d’histoires » 6 octobre 2026 – 30 octobre 2027 Sabatier Olivier Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T17:00:00+02:00

Fin : 2027-10-30T09:00:00+02:00 – 2027-10-30T17:00:00+02:00

Cette exposition tentera de répondre à plusieurs questions : De quelle manière la photographie entre-t-elle en dialogue avec les techniques de représentation préexistantes, comme la peinture, la gravure ou la lithographie (Laurent Guétal et le Lac de l’Eychauda d’après une photographie d’Alfred Michaud) ? Quel rôle l’image, qu’elle soit peinte ou photographiée, a-t-elle joué dans la création et la perception des espaces naturels (l’École de Barbizon et Fontainebleau, Carleton E. Watkins et Yosemite) ? Comment les images ont elles participé à la construction d’un imaginaire collectif de la montagne, du paysage et, plus récemment, du monde animal ? Comment s’est organisée la production d’images photographiques en lien avec ce territoire, depuis la DATAR, l’Office national des forêts (ONF), le service de Restauration des terrains de montagne (RTM), jusqu’au Parc national des Écrins ? Quelles synergies entre recherches scientifiques et production d’images.

L’exposition, installée au 4ᵉ étage de la Tour Brune, proposera un parcours mêlant reproductions d’oeuvres historiques (peintures et photographies des paysages alpins des Écrins), une frise chronologique retraçant l’évolution conjointe de la photographie et des espaces naturels protégés, ainsi qu’une immersion dans les archives des établissements gestionnaires du territoire.

Sabatier Olivier Domaine de charance – Parc National des Écrins Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0664230931 https://www.ecrins-parcnational.fr/ https://www.facebook.com/parcnationaldesecrins/?locale=fr_FR Embrun est une commune des Hautes-Alpes classée « station de tourisme », à proximité de la retenue de Serre-Ponçon elle bénéficie du label Pays d’art et d’histoire décerné au

territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras pour sa « démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie », en particulier pour le caractère patrimonial de son architecture, et son patrimoine religieux.

La Tour brune s’inscrit dans l’ensemble architectural de l’ancien archevêché médiéval classé aux Monuments historiques. Elle a bénéficié de plusieurs campagnes de réhabilitation, dont la plus récente date de 1989-

1990. L’ancien archevêché fait l’objet d’un programme de requalification (hors Tour brune) porté par la commune d’Embrun (ailes ouest et nord), pour créer un pôle culturel intercommunal. Gare SNCF d’Embrun, ligne Paris-Briançon où Marseille Briançon.

Par la route – RN 94

Nombreux parkings dans la ville.

Cette exposition tentera de répondre à plusieurs questions : De quelle manière la photographie entre-t-elle en dialogue avec les techniques de représentation préexistantes, comme la peinture, la ou ?…

Bibliothèque Municipale de Grenoble – G. Flusin