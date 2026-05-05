Atelier fouilles archéologiques, Muséum départemental des Hautes-Alpes, Gap

Atelier fouilles archéologiques Dimanche 14 juin, 14h30, 16h00 Muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Expérimentez l’archéologie !

Venez vous initier à l’archéologie et découvrir les techniques et les outils utilisés lors des fouilles pour comprendre comment les objets et les matériaux mis au jour racontent l’histoire d’un site. Chaque enfant repart avec sa fiche d’apprenti archéologue.

À 14h30 et à 16h00 (2 sessions)

Enfant (à partir de 7 ans)

Musée muséum départemental

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70

Muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Avenue Maréchal Foch, 05000 Gap, France Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486153070 https://museum.hautes-alpes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/ »}] La collection d’histoire et d’archéologie témoigne ainsi des activités humaines dans notre région depuis la préhistoire jusqu’à la période contemporaine, des silex et haches polies en passant par le bronze massif de Jupiter-Ammon, aux fragments de Zeppelin allemand de la 1ère guerre mondiale.

La collection numismatique (monnaies, sceaux, médailles) et les Militaria (armes, armures, décorations militaires, étendards et blasons) complètent cette riche histoire du département et plus largement de la Provence et du Dauphiné. Gare SNCF et parking gratuit à proximité.

Journées européennes de l’archéologie

©musée muséum départemental