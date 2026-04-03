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LE CHOEUR DU SUD CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

LE CHOEUR DU SUD CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

LE CHOEUR DU SUD CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap dimanche 7 juin 2026.

Lieu : CENTRE CULTUREL LE TEMPO

Adresse : BD PIERRE ET MARIE CURIE

Ville : 05000 Gap

Département : 05

Début : 2026-06-07

Fin : 2026-06-07

Heure de début : 17:00

LE CHOEUR DU SUD Début : 2026-06-07 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05

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