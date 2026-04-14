À portée de toit !, École Raymond Chappa, Gap

À portée de toit ! Vendredi 12 juin, 09h30 École Raymond Chappa Hautes-Alpes

Réservés aux élèves de l’école Raymond Chappa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

À portée de toit !

Marie-Pierre Hoareau joue d’une drôle de porte montée sur pattes !

À elles deux, elles nous font entrer de plain-pied dans les contes qui se jouent dans deux maisons bien différentes.

Sa parole conteuse, rythmique, joueuse et rêveuse nous porte et nous emporte !

https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/

Cap sur les étoiles !

Dans ces contes, Marie-Pierre Hoareau nous parle d’étoiles dans les yeux, de peur dans la nuit, et de ces forces nocturnes qui portent leur aide …

Marie-Pierre, comme l’étoile polaire, nous guide à travers l’obscurité, celle qui nous fascine, celle qui nous habite, celle qui équilibre notre vie au grand jour.

Un appel de la nuit, comme une petite voix qui ferait écho : « Apprivoise-moi »….

https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/cap-sur-les-etoiles/

École Raymond Chappa 05000 Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/ »}, {« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/cap-sur-les-etoiles/ »}]

Spectacles « À portée de toit ! » et « Cap sur les étoiles » de Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse, École Élémentaire Raymond Chappa. Spectacle Jeune Public

©MarionLabejof