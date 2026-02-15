Gap au fil de l'Histoire 8 rue des remparts 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Jalonné de 17 étapes, un itinéraire pédestre raconte les faits et souvenirs qui ont marqué l'histoire de la ville de Gap pendant la 2e guerre mondiale. De lieux en témoignages, cette balade urbaine livre un passé intime et méconnu de la cité alpine.