La Route Napoléon dans les Hautes-Alpes 13, avenue Maréchal Foch 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Rappelant l’épopée de l’Empereur en 1815 depuis son débarquement à Golfe Juan jusqu’à son arrivée à Grenoble, la Route Napoléon (RN85) appartient au patrimoine historique et touristique des Hautes-Alpes.
Paysages et milieux naturels du canal de Charance Hameau des Nivouls 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Venez redécouvrir le canal du Drac, itinéraire classique du gapençais, avec un œil nouveau découvertes des végétations et paysages rencontrés au long du parcours et de leurs évolutions.
Paysages et milieux naturels du Pic de Gleize Col de Gleize 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Cette randonnée assez courte permet de découvrir des milieux variés (crêtes, rochers, pelouses...) et riches en flore alpine. A la belle saison, vous pourrez également avoir l'occasion d'observer chamois et marmottes !
Gap au fil de l'Histoire 8 rue des remparts 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Jalonné de 17 étapes, un itinéraire pédestre raconte les faits et souvenirs qui ont marqué l'histoire de la ville de Gap pendant la 2e guerre mondiale. De lieux en témoignages, cette balade urbaine livre un passé intime et méconnu de la cité alpine.
