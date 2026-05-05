Visite du jardin pédagogique « Les jeunes pousses » de l’IME St Jean Vendredi 5 juin, 14h00 Jardin pédagogique de l’IME du Bois de St Jean-Adsea05 Hautes-Alpes

Se garer sur le parking de l’ADSEA et suivre le fléchage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin pédagogique » Les jeunes pousses » de l’IME du Bois de St jean- ADSEA05.

Inauguration du nouveau jardin verger » Les jeunes possses » à l’occasion de cette journée!!!!

Le jardin pédagogique « Le jeunes pousses » ouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion de Rendez-vous aux jardin. Venez découvrir notre jardin, lieu d’apprentissage pour les jeunes accueillis en parcours pré pro à l’IME. Le jardin permet aux jeunes de bénéficier d’un jardin école pour s’initier aux activités professionnelles en lien avec les espaces verts et l’horticulture. Les activités proposées à l’atelier jardinage leur permettent d’acquérir les compétences techniques et le savoir être pour se préparer au mieux à leur avenir professionnel.

Le jardin a été créé de toute part avec les plantes semées ou bouturées par les jeunes. Nos apprentis jardiniers ont également réalisé différents aménagements paysagers et ils réalisent toutes les tâches d’entretien de ce jardin (plantation, désherbage, tonte, arrosage…).

Le temps de cette visite, laissez-vous porter par la beauté et la sérénité de notre jardin, né de la créativité et du travail passionné des jeunes jardiniers.

Au fil des allées, vous pourrez découvrir une multitude d’espaces uniques : le jardin des petits fruits, les plantes à sentir et à toucher, les coins refuges pour la biodiversité, sans oublier la cabane en osier vivant ou la petite mare aux poissons.

Laissez vagabonder votre regard et votre imagination : un ruisseau anime le parcours des bateaux miniatures, tandis que les hamacs suspendus sous les arbres invitent à la détente et aux rêveries.

Poursuivez la promenade vers la grande serre et le nouveau jardin-verger, dont la forme de feuille se révèle depuis le ciel — un clin d’œil poétique à la nature elle-même.

Flânez dans l’oseraie, le long de la haie vivante, faites halte au tipi de lecture, puis découvrez la mystérieuse rivière sèche, lieu d’inspiration et de calme.

Chaque espace est une invitation à sentir, observer, écouter et simplement profiter du vivant.

Jardin pédagogique de l’IME du Bois de St Jean-Adsea05 72 route des eyssagnieres 05000 Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0662083975 http://adsea05.fr Le jardin pédagogique de l’IME du Bois de St jean-Adsea05 est un jardin créé il y a 7 ans, il permet aux jeunes accueillis à l’IME de bénéficier d’un jardin école pour s’initier aux activités professionnelles en lien avec les espaces verts et l’horticulture. Les activités proposées à l’atelier jardinage leur permettent d’acquérir les compétences techniques et le savoir être pour se préparer au mieux à leur avenir professionnel. Le jardin a été créé de toute part avec les plantes semées ou bouturées par les jeunes. Nos apprentis jardiniers ont également réalisé différents aménagements paysagers et ils réalisent toutes les tâches d’entretien de ce jardin (plantation, désherbage, tonte, arrosage…). Un sentier pédagogique parcourt ce jardin : découverte et dégustation de petits fruits, les plantes à sentir, les plantes à toucher, espace de refuge pour la biodiversité, cabane en osier vivant, petite mare aux poissons, un ruisseau avec son parcours de bateaux, un espace détente et une grande serre.

Une zone humide avec une culture d’osier et une grande forêt avec un espace tipi et hamacs complètent ce jardin. Notre jardin pédagogique est exceptionnellement ouvert au public le vendredi 6 juin de 13h à 19h.

Se garer sur le parking de l’ADSEA05 et suivre le fléchage jusqu’au jardin

Rendez-vous aux jardins

©JulieParmentier