Au Grain du Vent, Centre Corto Maltèse, Gap
Au Grain du Vent, Centre Corto Maltèse, Gap mercredi 27 mai 2026.
Au Grain du Vent 27 mai – 10 juin, les mercredis Centre Corto Maltèse Hautes-Alpes
Réservé aux enfants du Centre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:30:00+02:00
Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.
https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent
Centre Corto Maltèse avenue Emile Didier Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent »}]
Spectacle Au Grain du vent de l’artiste conteuse Anne Lopez, pour les enfants du centre Corto Maltèse, service Psychatrie Enfants/Adolescents. Anne Lopez Spectacle
©MarionLabejof
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