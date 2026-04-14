Au Grain du Vent, Centre Corto Maltèse, Gap

Au Grain du Vent 27 mai – 10 juin, les mercredis Centre Corto Maltèse Hautes-Alpes

Réservé aux enfants du Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:30:00+02:00

Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.

https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent

Centre Corto Maltèse avenue Emile Didier Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent »}]

Spectacle Au Grain du vent de l’artiste conteuse Anne Lopez, pour les enfants du centre Corto Maltèse, service Psychatrie Enfants/Adolescents. Anne Lopez Spectacle

©MarionLabejof