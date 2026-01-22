Trial Indoor International de Gap Rue de Narvik Gap

Trial Indoor International de Gap Rue de Narvik Gap vendredi 22 mai 2026.

Trial Indoor International de Gap

Rue de Narvik Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : 10.99 – 10.99 – 15.99 EUR

moins de 12ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :
2026-05-22

L’élite mondiale du trial débarque dans l’Alp’Arena de GAP !
L’Alp’Arena accueillera les plus grandes stars du trial mondial réunies pour un show d’anthologie !
  .

Rue de Narvik Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

The world?s trials elite descend on GAP?s Alp?Arena!
The Alp?Arena will welcome the world?s greatest trials stars for an anthology show!

L’événement Trial Indoor International de Gap Gap a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées