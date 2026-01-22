Trial Indoor International de Gap Rue de Narvik Gap

Trial Indoor International de Gap

Rue de Narvik Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : 10.99 – 10.99 – 15.99 EUR

moins de 12ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

L’élite mondiale du trial débarque dans l’Alp’Arena de GAP !

L’Alp’Arena accueillera les plus grandes stars du trial mondial réunies pour un show d’anthologie !

.

Rue de Narvik Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The world?s trials elite descend on GAP?s Alp?Arena!

The Alp?Arena will welcome the world?s greatest trials stars for an anthology show!

L’événement Trial Indoor International de Gap Gap a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées