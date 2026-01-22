Trial Indoor International de Gap Rue de Narvik Gap
Trial Indoor International de Gap Rue de Narvik Gap vendredi 22 mai 2026.
Trial Indoor International de Gap
Rue de Narvik Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Tarif : 10.99 – 10.99 – 15.99 EUR
moins de 12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
L’élite mondiale du trial débarque dans l’Alp’Arena de GAP !
L’Alp’Arena accueillera les plus grandes stars du trial mondial réunies pour un show d’anthologie !
Rue de Narvik Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The world?s trials elite descend on GAP?s Alp?Arena!
The Alp?Arena will welcome the world?s greatest trials stars for an anthology show!
