Les œuvres ont la parole !, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap
Les œuvres ont la parole !, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap samedi 23 mai 2026.
Les œuvres ont la parole ! Samedi 23 mai, 14h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes
12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Et si les peinture pouvaient parler que diraient -elles ?
Donnez vie aux portraits de l’exposition « Mélange de genres ». Qui sont-ils ? Que font-Ils ? Imaginez leur âge, leur vie, leur humeur. Vous réalisations seront projetées durant toute la soirée en salle Lesdiguières.
À 14h30
En famille (à partir de 8 ans)
Musée muséum départemental
Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/les-oeuvres-ont-la-parole/
Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/les-oeuvres-ont-la-parole/ »}] [{« link »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/les-oeuvres-ont-la-parole/ »}]
Et si les peinture pouvaient parler que diraient -elles ?
©Musée Muséum départemental
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