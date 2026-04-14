Le pinceau magique, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

Le pinceau magique Samedi 23 mai, 19h00 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Conte musical, par la Compagnie « Hé dis ! Raconte… »

Notre histoire commence sur les bords du mont Taï, dans l’est de la Chine ; le jeune Ma Liang aime dessiner au bord de la rivière dans l’argile bien lisse et bien fraîche avec du charbon de bois. Il lui manquait juste le papier, rare et cher à l’époque. La rencontre avec un vieux maître drôle et mystérieux conduit Ma Liang vers un long apprentissage artistique, technique et spirituel. Entre rizières et forêt de bambou l’enfant peindra cochons, oiseaux, chevaux aussi vrais que nature. Ma Liang recevra un pinceau magique, donnant à l’enfant un pouvoir qui attirera la convoitise des puissants. Notre héros, sera plongé dans une grande aventure. Cette histoire ancienne, d’une autre culture résonne encore aujourd’hui. Un conte musicale porté par la Compagnie « Hé dis ! Raconte… », en clin d’œil au peinte chinois He Yifu.

A 19h00

En famille (parents-enfants, à partir de 6 ans)

Musée muséum départemental

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/le-pinceau-magique/ »}]

Conte musical, par la Compagnie « Hé dis ! Raconte… »

©©Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix © Adagp, Paris