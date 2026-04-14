Allégories !, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

Allégories ! Samedi 23 mai, 16h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

“La classe l’oeuvre” s’invite au musée ! La classe l’oeuvre c’est un partenariat entre une classe et le musée qui travaillent main dans la main autour d’une oeuvre ou d’un artiste. Point d’orgue du projet : la Nuit Européenne des musées durant laquelle les élèves présentent leurs créations au public et deviennent médiateurs.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école De Chauffayer ont découvert les sculptures de Jean Esprit Marcellin. En écho au sculpteur, accompagnés par l’artiste Pascale Silva, ils ont imaginé et donné forme à des nouvelles allégories. Leurs oeuvres seront à découvrir tout au long de la soirée.

16h30 : Inauguration et présentation par les élèves de leurs créations au sein de l’exposition Jean Esprit Marcellin – 3ème étage

18h00 à 22h30 : visite libre et en continu de leur travailhttps://museum.hautes-alpes.fr/evenements/la-classe-loeuvre/

En continu et en accès libre au 3 -ème étage

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« link »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/la-classe-loeuvre/ »}]

“La classe l’oeuvre” s’invite au musée ! La classe l’oeuvre c’est un partenariat entre une classe et le musée qui travaillent main dans la main autour d’une oeuvre ou d’un artiste. Point d’orgue du :…

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