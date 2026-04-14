Carte blanche aux lycéens, Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, Gap

Carte blanche aux lycéens Samedi 23 mai, 17h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves en Terminale spécialité arts plastiques du Lycée Dominique Villars vous offrent un programme varié pendant toute la soirée pour repenser l’histoire des collections Beaux-arts du musée à travers des installations, des performances vidéo et des œuvres réalisées in situ. Leur création est une déclaration d’amour pour une oeuvre parmi l’exposition “Mélange de Genres” . 16 projets vous sont présentés par les lycéens. Certains seront vos guident en début de soirée

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av. Maréchal Foch, 05000 Gap, France Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492510158 https://museum.hautes-alpes.fr/ Archéologie des Hautes-Alpes avec les exceptionnelles parures de l’âge du Bronze et fonds numismatique ; Ethnographie locale avec les fonds Queyras en particulier et collections extra-européennes ; Collections Beaux-Arts (peintures dès le XIVe, sculptures, gravures, affiches…), arts décoratifs (céramiques, mobiliers, objets, bijoux…), art contemporain (oeuvres depuis 1960, installations, photos…) ; collections d’histoire (mausolée, armes, costumes, plaques photos, histoire des donateurs…) ; collections d’histoire naturelle (spécimens naturalisés, en peaux, en bocaux, moulés) – herbiers scientifiques – coquilles – minéraux – collections d’entomologie – bibliothèque scientifique et patrimoniale. Oisier ou herbier d’oiseaux.

La classe, l’œuvre !