Allégorie en tout genre !, Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, Gap

Allégorie en tout genre ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école De Chauffayer ont découvert les sculptures de Jean Esprit Marcellin. En écho au sculpteur, accompagnés par l’artiste Pascale Silva, ils ont imaginé et donné forme à des nouvelles allégories.

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av. Maréchal Foch, 05000 Gap, France Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492510158 https://museum.hautes-alpes.fr/ Archéologie des Hautes-Alpes avec les exceptionnelles parures de l’âge du Bronze et fonds numismatique ; Ethnographie locale avec les fonds Queyras en particulier et collections extra-européennes ; Collections Beaux-Arts (peintures dès le XIVe, sculptures, gravures, affiches…), arts décoratifs (céramiques, mobiliers, objets, bijoux…), art contemporain (oeuvres depuis 1960, installations, photos…) ; collections d’histoire (mausolée, armes, costumes, plaques photos, histoire des donateurs…) ; collections d’histoire naturelle (spécimens naturalisés, en peaux, en bocaux, moulés) – herbiers scientifiques – coquilles – minéraux – collections d’entomologie – bibliothèque scientifique et patrimoniale. Oisier ou herbier d’oiseaux.

La classe, l’œuvre !

Musée muséum départemental