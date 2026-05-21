Rencontre autour de la BD A la frontière du vivant Librairie Arthaud, 23 Grande Rue Gap
Rencontre autour de la BD A la frontière du vivant Librairie Arthaud, 23 Grande Rue Gap mercredi 3 juin 2026.
Gap
Rencontre autour de la BD A la frontière du vivant
Librairie Arthaud, 23 Grande Rue Grenoble Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Rencontre autour de la BD A la frontière du vivant avec les auteurs Cécile Guillard, illustratrice, et Cédric Dentant, botaniste au Parc national des Écrins et scénariste.
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Librairie Arthaud, 23 Grande Rue Grenoble Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 40 20 10
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English :
Meet the authors of the comic strip A la frontière du vivant : Cécile Guillard, illustrator, and Cédric Dentant, botanist at the Parc national des Écrins and scriptwriter.
L’événement Rencontre autour de la BD A la frontière du vivant Gap a été mis à jour le 2026-05-21 par Parc national des Écrins
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