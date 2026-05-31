Coeur de ville en fête !, Centre Ville de Gap, Gap

Coeur de ville en fête ! Dimanche 21 juin, 16h00 Centre Ville de Gap Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Dès la fin de l’après-midi, la musique envahit les places et les rues

du centre ville à l’occasion du solstice d’été. Traditionnel jour de fête où la

musique sous toutes ses formes est célébrée et à l’occasion duquel

amateurs et professionnels peuvent s’exprimer librement ! Du rock, du

rap en passant par les musiques électroniques, folk, classique, pop ou

encore musiques du monde, il y en aura pour tous les goûts !

Centre Ville de Gap 05000 GAP Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 53 25 22 https://www.ville-gap.fr

Dès la fin de l’après-midi, la musique envahit les places et les rues

©Illustration : Maguelone du Fou