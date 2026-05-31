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Coeur de ville en fête !, Centre Ville de Gap, Gap

Coeur de ville en fête !, Centre Ville de Gap, Gap

Coeur de ville en fête !, Centre Ville de Gap, Gap dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Centre Ville de Gap

Adresse : 05000 GAP

Ville : 05000 Gap

Département : Hautes-Alpes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Coeur de ville en fête ! Dimanche 21 juin, 16h00 Centre Ville de Gap Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Dès la fin de l’après-midi, la musique envahit les places et les rues
du centre ville à l’occasion du solstice d’été. Traditionnel jour de fête où la
musique sous toutes ses formes est célébrée et à l’occasion duquel
amateurs et professionnels peuvent s’exprimer librement ! Du rock, du
rap en passant par les musiques électroniques, folk, classique, pop ou
encore musiques du monde, il y en aura pour tous les goûts !

Centre Ville de Gap 05000 GAP Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 53 25 22 https://www.ville-gap.fr
Dès la fin de l’après-midi, la musique envahit les places et les rues

©Illustration : Maguelone du Fou

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