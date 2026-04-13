Visite de rucher et/ou de miellerie, Pas de Côté, Puy-Saint-Eusèbe

Visite de rucher et/ou de miellerie 5 et 6 juin Pas de Côté Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Présentation du métier d’apiculteur, du matériel et des outils utilisés.

Description des différentes phases de l’année d’un apiculteur et d’une abeille.

Explication des séquences de fabrication du miel… de la fleur à la cuillère.

Pas de Côté 219 rue de la Baume 05200 Puy-Saint-Eusèbe Puy-Saint-Eusèbe 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jean@bertier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620481926 »}]

Présentation du métier d’apiculteur, des abeilles et de leur environnement abeilles apiculture

DR