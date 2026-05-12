La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Le Bô Bar Aiguilles
La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Le Bô Bar Aiguilles jeudi 11 juin 2026.
Aiguilles
La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar
Le Bô Bar 877 Rue du Bourg Aiguilles Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-07-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Le Bô Bar diffuse la coupe du monde 2026 pour ne louper aucun match dans une atmosphère vivante et conviviale !
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Le Bô Bar 877 Rue du Bourg Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 26 06 17 lebobar05@outlook.com
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English :
Le Bô Bar is broadcasting the 2026 World Cup, so you won’t miss a single match in a friendly, lively atmosphere.
L’événement La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Aiguilles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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