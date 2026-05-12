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La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Le Bô Bar Aiguilles

La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Le Bô Bar Aiguilles jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Le Bô Bar

Adresse : 877 Rue du Bourg

Ville : 05470 Aiguilles

Département : Hautes-Alpes

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Aiguilles

La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar

Le Bô Bar 877 Rue du Bourg Aiguilles Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-07-19 21:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Le Bô Bar diffuse la coupe du monde 2026 pour ne louper aucun match dans une atmosphère vivante et conviviale !
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Le Bô Bar 877 Rue du Bourg Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 26 06 17  lebobar05@outlook.com

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English :

Le Bô Bar is broadcasting the 2026 World Cup, so you won’t miss a single match in a friendly, lively atmosphere.

L’événement La coupe du monde de foot 2026 au Bô Bar Aiguilles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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