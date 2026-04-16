Aiguilles

Marché

Sous la halle Aiguilles Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 08:00:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Du printemps à l’automne viens vite sur la place du village d’Aiguilles, et ainsi profiter d’un petit marché hebdomadaire de produits locaux.

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Sous la halle Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@mairie-aiguilles.com

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English : Market

From spring to autumn, come and enjoy a small weekly market of local produce in the village square of Aiguilles.

L’événement Marché Aiguilles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras