Marché Aiguilles
Marché Aiguilles jeudi 28 mai 2026.
Aiguilles
Marché
Sous la halle Aiguilles Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 08:00:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Du printemps à l’automne viens vite sur la place du village d’Aiguilles, et ainsi profiter d’un petit marché hebdomadaire de produits locaux.
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Sous la halle Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@mairie-aiguilles.com
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English : Market
From spring to autumn, come and enjoy a small weekly market of local produce in the village square of Aiguilles.
L’événement Marché Aiguilles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras