Dégustation de pâtes locales, U express, Serres

Dégustation de pâtes locales Vendredi 5 juin, 11h00 U express Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

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Dégustation de pâtes locales au U express

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