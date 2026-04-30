ENS REGARDS SUR LE RIALSESSE Serres
ENS REGARDS SUR LE RIALSESSE Serres samedi 19 septembre 2026.
Serres
ENS REGARDS SUR LE RIALSESSE
Serres Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
2 km Difficile
Les arbres et les plantes de la ripisylve seront de parfaits modèles pour des croquis naturalistes. Observation, identification, dessins et évocation des propriétés comestibles ou médicinales.
Aude au Nat Sarah Corre
Réservation obligatoire par SMS. 15 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
Prévoir pique-nique et lampe de poche.
Matériel de dessin personnel facultatif.
Possibilité de pique-niquer après la balade.
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Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34
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English :
2 km Difficult
The trees and plants of the riparian zone are perfect models for naturalist sketches. Observation, identification, drawings and mention of edible or medicinal properties.
Aude au Nat ? Sarah Corre
Reservations required by SMS. 15 people max.
Observation equipment provided.
Bring picnic and flashlight.
Personal drawing material optional.
Picnic possible after the walk.
L’événement ENS REGARDS SUR LE RIALSESSE Serres a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude
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