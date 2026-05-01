Finales Régionales du Junior Fishing Tour Cabane des pêcheurs sur site des Eygoires Savines-le-Lac

Savines-le-Lac

Finales Régionales du Junior Fishing Tour

Cabane des pêcheurs sur site des Eygoires Avenue d’Arménie Savines-le-Lac Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir et encourager nos futurs jeunes Champions régionaux de pêche au Coup et aux Leurres tout en profitant d’animations gratuites et ouvertes à tous (simulateur de pêche, lancer sur cibles etc.) avec de nombreux goodies à gagner à Savines !

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Cabane des pêcheurs sur site des Eygoires Avenue d’Arménie Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 26 68 09 dr.arfppma@gmail.com

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English :

Come and discover and cheer on our future young regional champions in spearfishing and lure fishing, while enjoying free events open to all (fishing simulator, target casting, etc.), with lots of goodies to be won in Savines!

L’événement Finales Régionales du Junior Fishing Tour Savines-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon