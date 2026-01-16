Salon du Foil à Serre-Poncon Théatre de Verdure Savines-le-Lac
Salon du Foil à Serre-Poncon Théatre de Verdure Savines-le-Lac samedi 20 juin 2026.
Salon du Foil à Serre-Poncon
Théatre de Verdure Rue du Stade Savines-le-Lac Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Les 20 et 21 juin 2026, le deuxième salon des sports nautiques à foil se tiendra sur les rives du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes.
Tests, compétition, démonstrations et restauration au coeur des Alpes Française au bord du Lac de Serre-Ponçon.
.
Théatre de Verdure Rue du Stade Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 49 23 97 lefoilaserreponcon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On June 20 and 21, 2026, the second foil water sports show will be held on the shores of Lac de Serre-Ponçon in the Hautes-Alpes.
Tests, competitions, demonstrations and catering: in the heart of the French Alps, on the shores of Lac de Serre-Ponçon.
L’événement Salon du Foil à Serre-Poncon Savines-le-Lac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon