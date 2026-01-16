Salon du Foil à Serre-Poncon Théatre de Verdure Savines-le-Lac

Salon du Foil à Serre-Poncon

Théatre de Verdure Rue du Stade Savines-le-Lac Hautes-Alpes

2026-06-20

2026-06-21

2026-06-20

Les 20 et 21 juin 2026, le deuxième salon des sports nautiques à foil se tiendra sur les rives du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes.

Tests, compétition, démonstrations et restauration au coeur des Alpes Française au bord du Lac de Serre-Ponçon.

Théatre de Verdure Rue du Stade Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 49 23 97 lefoilaserreponcon@gmail.com

On June 20 and 21, 2026, the second foil water sports show will be held on the shores of Lac de Serre-Ponçon in the Hautes-Alpes.

Tests, competitions, demonstrations and catering: in the heart of the French Alps, on the shores of Lac de Serre-Ponçon.

