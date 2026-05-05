Goûter à la ferme Arteralya Ferme Arteralya Savines-le-Lac
Goûter à la ferme Arteralya Ferme Arteralya Savines-le-Lac mercredi 15 juillet 2026.
Savines-le-Lac
Goûter à la ferme Arteralya
Ferme Arteralya 1 chemin du soubeyran Savines-le-Lac Hautes-Alpes
Tarif : 10 – 10 – EUR
comprend un gouter avec un sorbet, une boisson, et un biscuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez goûter à notre microferme Florale Arteralya et visiter les jardins de plantes médicinales et de fleurs comestibles au son des poules dans un cadre verdoyant.
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Ferme Arteralya 1 chemin du soubeyran Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 21 65 18 arteralya@gmail.com
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English :
Come and sample our Arteralya floral micro-farm and visit the gardens of medicinal plants and edible flowers, accompanied by the sound of chickens in a verdant setting.
L’événement Goûter à la ferme Arteralya Savines-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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