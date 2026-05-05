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Atelier poterie adultes Ferme Arteralya Savines-le-Lac

Atelier poterie adultes Ferme Arteralya Savines-le-Lac vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Ferme Arteralya

Adresse : 1 chemin du soubeyran

Ville : 05160 Savines-le-Lac

Département : Hautes-Alpes

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 45 45 45

Savines-le-Lac

Atelier poterie adultes

Ferme Arteralya 1 chemin du soubeyran Savines-le-Lac Hautes-Alpes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 13:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Atelier de poterie adultes initiation ou perfectionnement au modelage et tournage avec un accompagnement dans votre créativité avec différentes techniques de céramique sur la ferme Arteralya.
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Ferme Arteralya 1 chemin du soubeyran Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 21 65 18  tarataterre@gmail.com

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English :

Introductory or advanced pottery workshop for adults on the Arteralya farm, where you’ll be guided in your creativity with different ceramic techniques.

L’événement Atelier poterie adultes Savines-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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