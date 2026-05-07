Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross L’Argentière-la-Bessée
Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross L’Argentière-la-Bessée samedi 13 juin 2026.
L’Argentière-la-Bessée
Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross
L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ce challenge est organisé en hommage à Patrick Vigne, maire de L’Argentière-La Bessée bâtisseur et grand défenseur du stade d’eau vive. Pour passer un moment convivial sur le stade d’eau vive.
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L’Argentière-la-Bessée 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 63 82 34 bfk05@hotmail.com
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English :
This challenge is organized in tribute to Patrick Vigne, mayor of L’Argentière-La Bessée, builder and great defender of the whitewater stadium. Spend a convivial moment on the whitewater stadium.
L’événement Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross L’Argentière-la-Bessée a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays des Ecrins Tourisme