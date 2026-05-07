L’Argentière-la-Bessée

Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross

L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ce challenge est organisé en hommage à Patrick Vigne, maire de L’Argentière-La Bessée bâtisseur et grand défenseur du stade d’eau vive. Pour passer un moment convivial sur le stade d’eau vive.

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L’Argentière-la-Bessée 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 63 82 34 bfk05@hotmail.com

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English :

This challenge is organized in tribute to Patrick Vigne, mayor of L’Argentière-La Bessée, builder and great defender of the whitewater stadium. Spend a convivial moment on the whitewater stadium.

L’événement Challenge Patrick Vigne Open Raft et Kayak Cross L’Argentière-la-Bessée a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays des Ecrins Tourisme