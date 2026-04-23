Rendez-vous aux Jardins Village fortifié de Mont-Dauphin Mont-Dauphin

Mont-Dauphin

Rendez-vous aux Jardins

Village fortifié de Mont-Dauphin Jardin Historique Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins à Mont-Dauphin un week-end pour explorer le jardin historique autour du thème 2026, la vue. Le jardinier, passionné de botanique et d’histoire, partagera ses anecdotes entre découvertes et savoir-faire sur le patrimoine végétal.

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Village fortifié de Mont-Dauphin Jardin Historique Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 18 34 secretariatmairie@montdauphin-vauban.fr

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English :

Rendez-vous aux jardins at Mont-Dauphin: a weekend to explore the historic garden around the theme 2026, the view. The gardener, who is passionate about botany and history, will share his anecdotes, discoveries and know-how on plant heritage.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras