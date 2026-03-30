Big Fish, Cie Cirque au carré Mont-Dauphin
Big Fish, Cie Cirque au carré Mont-Dauphin mardi 18 août 2026.
Big Fish, Cie Cirque au carré
Rues du village Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Big Fish, c’est un bateau pas comme les autres et un pêcheur un peu fou qui t’embarque dans une aventure poétique sur la terre ferme. Entre surprises, émotions et éclats de rire, suis les déambulations et viens vivre une pêche aussi visuelle qu’imaginaire
.
Rues du village Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English : Big Fish, Cie Cirque au carré
Big Fish is a boat like no other and a crazy fisherman who takes you on a poetic adventure on dry land. Between surprises, emotions and bursts of laughter, follow the wanderings and come and experience a fishing experience as visual as it is imaginary.
L’événement Big Fish, Cie Cirque au carré Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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