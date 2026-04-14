Mont-Dauphin

Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin

devant la camionnette de l’Office de tourisme Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

A travers ces ateliers tu deviendras un aventurier. Tu apprendras à vivre et te déplacer en montagne ! Au programme, comment bien préparer son sac à dos, quoi mettre à l’intérieur, préparer ton itinéraire sur une carte et savoir t’orienter.

.

devant la camionnette de l’Office de tourisme Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These workshops will turn you into an adventurer. You’ll learn how to live and get around in the mountains! On the program: how to prepare your backpack, what to put inside, how to prepare your itinerary on a map and how to find your way around.

L’événement Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras