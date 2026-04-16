Mont-Dauphin

Le pouvoir des craies Atelier le poisson qui vole

Rues de Mont-Dauphin Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

L’imagination s’exprime librement sur le sol des rues de Mont-Dauphin. Craies en main, les idées prennent forme tandis que Barbara accompagne avec bienveillance. Un atelier ouvert, coloré et joyeux où la créativité s’invite partout !

.

Rues de Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Filles de l’Air, Cie Les Baladins du Rire

Imagination runs free on the streets of Mont-Dauphin. Chalk in hand, ideas take shape, while Barbara provides friendly guidance. An open, colorful and joyful workshop where creativity is everywhere!

L’événement Le pouvoir des craies Atelier le poisson qui vole Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras