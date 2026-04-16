Mont-Dauphin

Atelier fabrication d’un petit objet en osier Vannerie de la Meije

Plantation Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Ici, découvre le métier de vannier, le savoir-faire de Lucile se transmet dans le rythme des gestes. Les brins d’osier s’entrecroisent, se plient, se maintiennent et un objet prend forme sous tes yeux ébahis.

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Plantation Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : Bric à Boites, Cie Les Baladins du rire

Here, discover the craft of basket-making, as Lucile’s know-how is passed on in the rhythm of her gestures. Wicker strands intertwine, bend and hold together, and an object takes shape before your astonished eyes.

L’événement Atelier fabrication d’un petit objet en osier Vannerie de la Meije Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras