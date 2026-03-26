Kolelo, Maraudeurs et Compagnie

Parvis de l’Eglise Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 10:40:00

Date(s) :

2026-08-18

Spectacle éco-conçu, Kolelo naît d’une envie de décarboner les tournées et d’ouvrir un imaginaire autour du vélo. Sans paroles ni électricité, tout tient dans une sacoche ! Astuces méca, bons plans voyage on a tous des choses à partager sur ce sujet!

.

Parvis de l’Eglise Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An eco-designed show, Kolelo was born of a desire to decarbonize touring and open up an imaginary world around bicycles. Without words or electricity, it all fits in a saddlebag! Mecha tips, travel tips: we all have things to share on this subject!

L’événement Kolelo, Maraudeurs et Compagnie Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras