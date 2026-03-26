Kolelo, Maraudeurs et Compagnie Mont-Dauphin
Kolelo, Maraudeurs et Compagnie Mont-Dauphin mardi 18 août 2026.
Kolelo, Maraudeurs et Compagnie
Parvis de l’Eglise Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 10:40:00
Date(s) :
2026-08-18
Spectacle éco-conçu, Kolelo naît d’une envie de décarboner les tournées et d’ouvrir un imaginaire autour du vélo. Sans paroles ni électricité, tout tient dans une sacoche ! Astuces méca, bons plans voyage on a tous des choses à partager sur ce sujet!
.
Parvis de l’Eglise Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An eco-designed show, Kolelo was born of a desire to decarbonize touring and open up an imaginary world around bicycles. Without words or electricity, it all fits in a saddlebag! Mecha tips, travel tips: we all have things to share on this subject!
L’événement Kolelo, Maraudeurs et Compagnie Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)
- Little Big horn, par Ousmane Sow Mont-Dauphin 4 avril 2026
- Little Bighorn, par Ousmane Sow Mont-Dauphin 5 avril 2026
- Big Fish, Cie Cirque au carré Mont-Dauphin 18 août 2026
- Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver le Monde Compagnie Octopus Mont-Dauphin 18 août 2026
- Maître éventail, les mains qui fleurissent Shintai JonGlo Théâtre Mont-Dauphin 18 août 2026