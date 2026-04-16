Initiation à la slackline Association AlpLine Mont-Dauphin
Initiation à la slackline Association AlpLine Mont-Dauphin mardi 18 août 2026.
Mont-Dauphin
Initiation à la slackline Association AlpLine
Plantation Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Un atelier ludique pour découvrir l’équilibre façon aventurier ! Sur des parcours sécurisés, les jeunes explorent la slackline accompagnés d’un animateur pour leurs premiers pas. Sensations fun et plaisir au rendez-vous !
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Plantation Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A fun workshop to discover balance in an adventurous way! On secure courses, youngsters explore the slackline, accompanied by an instructor for their first steps. Fun and thrills guaranteed!
L’événement Initiation à la slackline Association AlpLine Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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