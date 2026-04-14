Mont-Dauphin

Animation autour de l’animal fétiche du festival La Marmotte Association pour la protection, l’étude et la valorisation des marmottes

La plantation Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

L’APEVM te propose une animation pour découvrir les sœurs de Griotte. Tout en t’amusant tu en apprendras plus sur le cycle de vie des marmottes et sur leur alimentation. Ce sera l’occasion pour toi de repartir avec ton porte-clé ou ton magnet personnalisé

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La plantation Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

The APEVM invites you to discover Griotte’s sisters. While having fun, you’ll learn more about the life cycle of marmots and their diet. You’ll also have the chance to take home your own personalized key-ring or magnet.

L’événement Animation autour de l’animal fétiche du festival La Marmotte Association pour la protection, l’étude et la valorisation des marmottes Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras