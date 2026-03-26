Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver le Monde Compagnie Octopus

? Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Cette fable créée par la Cie Octopus mêle les genres et soigne avec fantaisie les maux de notre temps. À la croisée du théâtre et du clown, on trouve de tout dans cette performance: mime, scènes d’amour et de combat, règles de grammaire, humour et poésie.

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? Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : Céleste, Cie InKo’Nito

This fable, created by Cie Octopus, blends genres and treats the ills of our time with fantasy. A cross between theater and clowning, this performance has it all: mime, love and battle scenes, grammar rules, humor and poetry.

L’événement Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver le Monde Compagnie Octopus Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras