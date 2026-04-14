Si Cérestine l’a dit !, Festival Quand Chante le Duc, Éourres

Si Cérestine l’a dit ! 29 et 30 mai Festival Quand Chante le Duc Hautes-Alpes

Selon les conditions du festival

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Si Cérestine l’a dit !

Cérestine est une Raboutine pure souche haut-alpine !

Du haut de son rocher de Rabou, petit village perché,

Elle a toujours quelque chose à dire

sur le monde et ses manières !

Entre les dits de Cérestine, le merveilleux et le légendaire,

Ces contes qui se disent de quelque part pour nous emmener ailleurs…

Et pour que le déménagement soit total,

une improvisation avec votre participation naîtra du partage !

Un spectacle espiègle et voyageur !

En 2009 était publié, « Contes et légendes des Hautes-Alpes », une belle aventure d’une soixantaine de contes qui connaitra trois rééditions successives.

De cet ouvrage réalisé en grande partie grâce aux collectages menés sur les Hautes-Alpes dans les années 1950 par Charles Joisten (conservateur du Musée Dauphinois de Grenoble).

Grâce à la parole conteuse, des haut-alpins ont bien voulu me reconnaitre comme une « affitée » une adoptée, alors j’ose mes versions des contes haut-alpins ! On en trouve des versions dans bien des contrées européennes et voire plus lointaines encore.

https://www.lopezanne.com/si-cérestine

Festival Quand Chante le Duc 05300 Eourres Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61588649172081 »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/si-c%C3%A9restine »}]

Spectacle « Si Cérestine l’a dit ! » de l’artiste conteuse Anne Lopez pour Le Festival « Quand chante le Duc », Contes & Imagnaires à Éourres. Anne Lopez spectacle

©MarionLabejof