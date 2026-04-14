Les animaux ont faim faim soif !, Festival Quand Chante le Duc, Éourres

Les animaux ont faim faim soif ! Dimanche 31 mai, 11h30 Festival Quand Chante le Duc Hautes-Alpes

Selon conditions du festival

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

L’araignée-la-rusée a faim de contes,

Le grand méchant de loup a faim de chevreaux,

Et les animaux de la brousse ont soif !

Marie-Pierre nous emmène dans trois contes où il fait faim et soif :

Faim de découvrir et soif de grandir.

Avec ses animaux à la langue bien pendue, elle nous fait voyager en Afrique et en Europe dans un imaginaire savoureux !

Il arrive que l’on mette des contes côte à côte dans le cadre d’une carte blanche et que l’on soit surpris d’y découvrir un fil que l’on n’avait pas vu venir. C’est ce qu’il s’est passé avec ce tour de contes et la découverte d’un fil qui parle de la faim ou plutôt des faims.

Pour ma part, il me semble parfois que ma faim et ma soif sont sans fin. Et pour les combler, que de tactiques, de stratégies, de sauts périlleux, d’escalades, de dégringolades. C’est touchant à la fin toutes ces faims qui traversent un être bien vivant !

Dans ces contes, comme ce sont des animaux qui ont faim et soif, bien sûr, cela ne nous concerne pas ! En faim…

https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/tour-de-contes/

Festival Quand Chante le Duc 05300 Eourres Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61588649172081 »}] [{« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/tour-de-contes/ »}]

Tour de contes de l’artiste conteuse Marie-Pierre Hoareau pour Le Festival « Quand chante le Duc », Contes & Imagnaires à Éourres. Marie-Pierre Hoareau artiste conteuse

©MarionLabejof