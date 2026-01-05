Le petit marché d’été des Damias Les Damias Éourres

Le petit marché d’été des Damias

Les Damias La Ferme des Damias Éourres Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2026-07-02 13:30:00

fin : 2026-08-20 15:00:00

2026-07-02

Sur le petit marché d’été, vous trouverez quelques producteurs et artisans locaux (objets en bois, bijoux, savons, produits de soin,…). De quoi satisfaire les petites fringales estivales ou d’emporter un petit souvenir de chez nous !

Les Damias La Ferme des Damias Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 65 20 50 contact@lesdamias.com

At the small summer market, you’ll find a number of local producers and artisans (wooden objects, jewelry, soaps, skincare products, etc.). Enough to satisfy your summer cravings or to take home a little souvenir!

