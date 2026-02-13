Visite du jardin du Lautaret, Jardin du Lautaret, Villar d’Arène

Visite du jardin du Lautaret 6 et 7 juin Jardin du Lautaret Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

On en prend plein la vue au jardin du Lautaret !

Que ce soit les fleurs en collection, les montagnes environnantes ou encore toutes les activités scientifiques qui gravitent autour ! Bienvenue dans ce jardin d’exception, unique en son genre !

Jardin du Lautaret Le Lautaret, 05480 Villar-d’Arène Villar d’Arène 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 24 41 62 https://www.jardindulautaret.com https://linktr.ee/jardindulautaret Jardin ouvert à la visite, du 1er week-end de juin au 1er week-end de septembre inclus, tous les jours de 10h à 18h.

Départ des visites guidées 10h30, 14h30 et 16h.

Le jardin du Lautaret est l’un des plus beaux d’Europe !

Découvrez dans un écrin incroyable, 2 000 espèces de plantes d’altitude, présentées par origine géographique, milieux de vie, classification botanique et propriétés médicinales, toxiques ou alimentaires. Chaque pas vous mène à un nouveau continent, dans ce tour du monde botanique et onirique. Entouré de montagnes à 360°, cheminez entre cours d’eau, pontons, mares, milieux reconstitués, prairies naturelles, chalet historique, arbres centenaires, kiosque aux oiseaux… Jusqu’à arriver à cette vue unique sur la Meije qui se reflète dans l’eau d’un petit étang aux abords florissants.

En plus des visites guidées du jardin, de nombreuses animations sont programmées tout l’été. Concerts en plein air, balades contées, stages d’aquarelle botanique, ateliers, rencontres, conférences, visites des coulisses scientifiques.

Le jardin du Lautaret est un haut-lieu de la science qui fait de la science en hauts lieux. Laissez-vous conter cette histoire dans l’espace muséographique et en suivant les panneaux « découverte et sciences » disséminés dans le jardin. Les questionnements des expériences scientifiques menées au Lautaret sur la biodiversité, l’évolution des glaciers, le verdissement des Alpes, les changements climatique et des pratiques, les impacts sur les différents écosystèmes de montagne, n’auront plus de secret pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte scientifique vous pouvez consulter les différentes activités proposées par le réseau NSE (nature science environnement) et piloté par le jardin du Lautaret. parking, transports publics au col du Lautaret

Vue sur la Meije depuis le secteur Japon © Céline Boudard | jardin du Lautaret