Villar-d’Arêne

Festival Messiaen 2026 Aubade au Jardin du Lautaret 2

Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival Messiaen au Pays de la Meije vous invite à une découverte musicale au cœur du jardin alpin du Lautaret, où les musiciens font résonner leurs instruments en écho aux paysages majestueux.

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Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 74 20 20 79

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English :

The Festival Messiaen au Pays de la Meije invites you to a musical discovery in the heart of the alpine garden of Le Lautaret, where musicians make their instruments resonate in echo with the majestic landscape.

L’événement Festival Messiaen 2026 Aubade au Jardin du Lautaret 2 Villar-d’Arêne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard