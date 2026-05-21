Petit marché des producteurs Villar d’Arène Le Pied du Col Villar-d’Arêne
Petit marché des producteurs Villar d’Arène Le Pied du Col Villar-d’Arêne lundi 29 juin 2026.
Villar-d’Arêne
Petit marché des producteurs Villar d’Arène
Le Pied du Col Le Jardin du Moulin Villar-d’Arêne Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-08-31 19:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Chaque lundi en juillet et août a lieu le marché des producteurs au Jardin du Moulin.
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Le Pied du Col Le Jardin du Moulin Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.courtscircuits05@gmail.com
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English : Villar d’Arène small farmers’ market
Every Monday in July and August, the farmers’ market takes place in the Jardin du Moulin.
L’événement Petit marché des producteurs Villar d’Arène Villar-d’Arêne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard