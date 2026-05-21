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Petit marché des producteurs Villar d’Arène Le Pied du Col Villar-d’Arêne

Petit marché des producteurs Villar d’Arène Le Pied du Col Villar-d’Arêne lundi 29 juin 2026.

Lieu : Le Pied du Col

Adresse : Le Jardin du Moulin

Ville : 05480 Villar-d'Arêne

Département : Hautes-Alpes

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Villar-d’Arêne

Petit marché des producteurs Villar d’Arène

Le Pied du Col Le Jardin du Moulin Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-08-31 19:30:00

Date(s) :
2026-06-29

Chaque lundi en juillet et août a lieu le marché des producteurs au Jardin du Moulin.
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Le Pied du Col Le Jardin du Moulin Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   asso.courtscircuits05@gmail.com

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English : Villar d’Arène small farmers’ market

Every Monday in July and August, the farmers’ market takes place in the Jardin du Moulin.

L’événement Petit marché des producteurs Villar d’Arène Villar-d’Arêne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard

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