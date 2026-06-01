Histoire d’une restauration, Place de l’église Villar-d’Arêne, Villar-d’Arêne

Histoire d’une restauration 26 et 27 juin Place de l’église Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T00:30:00+02:00 – 2026-06-26T02:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T00:30:00+02:00 – 2026-06-27T02:30:00+02:00

A l’occasion de la toute prochaine réouverture de l’Eglise, venez découvrir l’histoire du long parcours vers la réouverture de l’édifice patrimonial majeur du village, de sa restauration aux derniers travaux en cours vers la réouverture cultuelle le 12 juillet 2026, culturelle le 18 juillet et civile le 19 septembre.

Place de l’église Villar-d’Arêne Place de l’église, Villar-d’Arene Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0683037821 »}]

Évocation des 30 ans d’action de l’association pour arriver à son ouverture toute proche en juillet 2026 Restauration réouverture derniers travaux

AMM