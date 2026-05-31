Tournage de stylos en bois, Place de l’église Villar-d’Arêne, Villar-d’Arêne

Tournage de stylos en bois Samedi 27 juin, 10h00, 13h00, 14h00 Place de l’église Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00

Venez découvrir le travail d’un adhérent de l’association, retraité, passionné par le travail du bois fait partager son savoir faire.

Place de l’église Villar-d’Arêne Place de l’église, Villar-d’Arene Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Asso.amisdeleglisestm.05480@gmail.com »}]

Démonstration d’un tournage de stylo en bois, choix des essence et des techniques, travaux de finition Travail du bois tournage de stylo Artisanat partage de savoir faire

AMM