Tournage de stylos en bois, Place de l’église Villar-d’Arêne, Villar-d’Arêne
Tournage de stylos en bois, Place de l’église Villar-d’Arêne, Villar-d’Arêne samedi 27 juin 2026.
Tournage de stylos en bois Samedi 27 juin, 10h00, 13h00, 14h00 Place de l’église Villar-d’Arêne Hautes-Alpes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00
Venez découvrir le travail d’un adhérent de l’association, retraité, passionné par le travail du bois fait partager son savoir faire.
Place de l’église Villar-d’Arêne Place de l’église, Villar-d’Arene Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Asso.amisdeleglisestm.05480@gmail.com »}]
Démonstration d’un tournage de stylo en bois, choix des essence et des techniques, travaux de finition Travail du bois tournage de stylo Artisanat partage de savoir faire
AMM
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