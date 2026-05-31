Moulin à Grains du XVIIème siècle, Serres du moulin de Villar d’Arène 05480, Villar-d’Arêne

Moulin à Grains du XVIIème siècle 27 et 28 juin Serres du moulin de Villar d’Arène 05480 Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

LE MOULIN DE MAURICE

Ce moulin est le dernier des quatre moulins du village qui a résisté aux agressions de la Romanche en furie. Construit au XVII ème , il a gardé ses mécanismes complexes avec ses deux roues à aubes horizontales encore en place sous le moulin. Un système par vis et levier permet d’ajuster l’écartement des deux meules nécessaire pour moudre les céréales.

C’est le dernier moulin de la région PACA à avoir un moyen de relevage des meules par deux cabestans pour permettre de les ‘’enchapeler’’ (leur donner du mordant).Les autres moulins ont comme moyen de relevage des meules, un palonnier nommé ‘’ à la levée ‘’.

On devrait dire les moulins car à l’intérieur il y en a deux.l’un a été déshabillé de ses archures afin de faire découvrir les meules de diamètre différents,un de 1,70 cm et un de 1,50 cm; L’autre est complet avec son archure, trémie, auget, farinier, blutoir entraîné par un mécanisme avec des dents en bois L’ensemble d’une longueur totale de six mètres . Les sacs de jute blancs attendent patiemment pour être rempli.

Vous découvrirez aussi la chambre du meunier « la fougagne » avec sa paillasse et toutes ses affaires (pantalon, chemise, couverture tissée au Villar) .On pourrait croire qu’il s’est absenté et qu’il va revenir.

A l’intérieur du moulin vous découvrirez une quantité extraordinaire d’outils et d’objets témoins du passé de la vie des Franchins (nom donné aux habitants de Vilar d’Arène qui ont racheté leurs droits au dauphin en 1394).

A Villar d’Arène, ce moulin a fonctionné, jusqu’en 1954, de septembre à mi décembre , en relation avec la fabrication du pain bouilli « Pô Buli » . Depuis la nuit des temps les villageois se réunissent le troisième week-end de Novembre pour préparer ,selon une recette singulière , ce pain de seigle particulièrement savoureux qu’il font cuire dans le four banal du village. Ce four est placé au centre du village avec ses maisons grises, serrées les unes aux autres, comme pour mieux se tenir chaud : cette coutume du pain est une véritable histoire d’amour entre les « Faranchins » et leur terre. Ce témoignage du passé continue de rassembler jeunes et anciens, fidèles à des règles ancestrales. Venez, on pourra vous le faire deguster !

Serres du moulin de Villar d’Arène 05480 serres du moulin Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 99 07 68 »}]

Dernier moulin du XVII siècle à grains et à pitane situé sur le bord de la romanche avec un moyen de relevage des meules par un cabestan moulins à grains roue

Le moulin communal de « Maurice »